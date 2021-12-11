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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.21 13:00

Специалисты ГЖИ и ЦУР Мурманской области провели первый совместный рейд

В Мурманске 10 декабря состоялся первый совместный рейд специалистов Государственной жилищной инспекции Мурманской области и Центра управления регионом. Проверяющие проконтролировали качество выполнения уборки придомовых территорий и содержание кровель в жилом районе Росляково.

При планировании выездной проверки специалисты ориентировались на данные ЦУР. В список контрольных точек попали наиболее проблемные адреса, по которым от северян поступило большое число сигналов.

На улице Приморской проверяющие отметили, что уборочная техника во дворе прошла по проезжей части, но забыла почистить обочины. Выявленные замечания переданы в управляющую компанию для устранения.

«Такие регулярные поездки показывают проблемные точки, где нужно исправить ситуацию. Зима нас не балует, из-за погоды есть и обледенения лестниц, ступенек, которые постоянно нужно контролировать. Взаимодействие Госжилинспекции региона и ЦУР существенно сокращает сроки устранения нарушений и обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников процесса уборки», — отметила начальник ГЖИ Мурманской области Алёна Кузнецова.

Также проверяющие заехали во двор дома №3 на улице Зелёной, который ещё недавно был одним из самых проблемных участков в районе. ЦУР постоянно фиксировал сообщения жителей о том, что из-за проблем с ливневой канализацией вода выходила на поверхность. Проверка подтвердила, что проблема устранена.

«Мы благодарны, что ГЖИ как надзорное ведомство максимально участвует в решении проблем, которые северяне подсвечивают в соцсетях», – отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Сотрудничество ЦУР и ГЖИ продолжится. Еженедельно специалисты ЦУР будут передавать данные о запросах северян, которые специалисты Госжилинспекции могут использовать при организации выездных проверок.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430779/#&gid=1&pid=5

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