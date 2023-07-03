Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожской области

Обследование состояния дорог города Приморска и сёл, входящих в состав района, проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Передвижная дорожная лаборатория представляет собой автомобиль, оснащённый измерительным оборудованием, камерами и множеством датчиков. Цель обследования – выявить дефекты и установить нуждается ли дорога в ремонте. Специалистам предстоит проверить порядка 600 км дорог.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для вынесения заключения о степени износа дорожного полотна необходимо проехать по участку дороги и выполнить запись проезда.

«Необходимости бегать инженеру по дороге с рейкой нет, достаточно машине проехать по исследуемому участку со скоростью 30-50 км/ч, и мы будем видеть полную картину состояния дорожного полотна, после чего будут составлены дефектные ведомости», – сообщил ведущий инженер «Мурманскавтодора» Евгений Ананьев, который непосредственно принимает участие в исследовании дорог Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru