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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.21 13:30

Специалисты КАЭС успешно прошли отборочный этап чемпионата профмастерства «REASkills-2021» в компетенции «Инженерное мышление. Каракури»

В конце января на атомных станциях России в онлайн режиме прошли отборочные испытания V Дивизионального чемпионата профмастерства «REASkills-2021» в компетенции «Инженерное мышление. Каракури», в которых приняли участие 11 команд от атомных станций. Кольскую АЭС представляли 3 участника и 1 эксперт.

Задание состояло из двух модулей, теоретического и практического. За полчаса атомщики ответили на блок вопросов, а затем изготовили работоспособный прототип сложного устройства, работающий благодаря законом физики без воздействия дополнительных источников питания – «каракури».

Команда Кольской АЭС успешно справилась с заданием в установленное время. Устройство получилось работоспособным, надежным и прошло все 3 серии запусков с прохождением контрольных точек.

«На Кольской АЭС мы уделяем большое внимание тому, чтобы оптимизировать рабочие процессы, устранять потери, улучшать и облегчать условия труда с сохранением качества и без риска для безопасности. Именно производственная система «Росатома», в рамках которой проводятся данные соревнования, помогает нам в этом», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, теперь специалисты Кольской АЭС будут представлять предприятие на Дивизиональном чемпионате профмастерства «REASkills-2021» в компетенции «Инженерное мышление. Каракури», который пройдет в первых числах апреля 2021 года на Калининской АЭС (г. Удомля Тверской области).

Итогом соревнований «REASkills-2021» станет формирование сборной концерна «Росэнергоатом», которая представит электроэнергетический дивизион на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2021». Это отборочный этап отраслевого чемпионата «AtomSkills», для участников всех дивизионов ГК «Росатом». Победители «AtomSkills» войдут в единую сборную команду Госкорпорации «Росатом» для участия в национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech».

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