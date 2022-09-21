Специалисты «Колатомэнергоремонта» участвуют в доковом ремонте атомного ледокола «Ямал»

В период летне-осеннего планового нахождения судна в Мурманске в доке на базе ФГУП «Атомфлот» специалистами предприятия «Колатомэнергоремонт» выполняются работы по ревизии и ремонту оборудования и систем, таких как: насосное оборудование систем охлаждения главных и вспомогательных механизмов, донно-бортовой запорной арматуры четвёртого контура и трубопроводов общесудовых систем. Проведены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия подводной части корпуса атомного ледокола и обновлению символики.

«Благодаря высокой квалификации персонала, слаженной работе руководящего и инженерного состава предприятия «Колатомэнергоремонт», принятые работы были выполнены в соответствии с нормативной и технологической документацией, под наблюдением Российского морского регистра судоходства. В настоящее время атомный ледокол «Ямал» выведен из плавучего дока, персонал филиала продолжает выполнять работы по ремонту общесудового оборудования, электрических машин и судовых систем различного назначения», - прокомментировал начальник цеха по ремонту ледоколов «Колатомэнергоремонт» Игорь Кузнецов.

Фото предоставила группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».