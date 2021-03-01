Специалисты Кольской АЭС – лауреаты Всероссийского конкурса «Инженер года 2020»

В год науки и технологий Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений подвели итоги XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020». Звание лауреата конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» присвоено инженеру отдела подготовки и проведения ремонтов Дмитрию Лобанову и инженеру электрического цеха Сергею Шелгунову. Лауреатами конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» признаны начальник смены отдела радиационной безопасности Виктор Шведов и инженер управления информации и общественных связей Александра Морозова.

Дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» награжден инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений Евгений Михайлов. Звание «Профессиональный инженер» также присвоено инженеру по метрологии Евгению Абрамову, ведущему инженеру по эксплуатации реакторного цеха Кириллу Большакову, заместителю начальника отдела информационно-коммуникационных технологий Михаилу Викулину и мастеру цеха централизованного ремонта Илье Кудрявцеву.

Заслуженные награды полярнозоринским лауреатам и номинантам конкурса будут вручены руководством непосредственно на Кольской АЭС. Отмечая победу коллег в самом престижном инженерном конкурсе, главный инженер Кольской АЭС В.А. Матвеев высоко оценил вклад каждого участника в обеспечение безопасности атомной станции – ядерной, радиационной и промышленной, а также - в решение нестандартных инженерных задач, таких как цифровизация производственной деятельности.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ранее Российский Союз научных инженерных общественных объединений отметил работы начальника смены отдела радиационной безопасности Виктора Шведова на тему «Использование технологии интерактивных 3D-панорам для повышения эффективности эксплуатации и проведения ремонтных работ» и инженера отдела ядерной безопасности и надежности Алёны Пановой на тему «Разделение стабильных изотопов бора в газовой центрифуге для создания борного регулирования с обогащением по 10В» как наиболее перспективные по итогам конкурса молодых ученых и специалистов на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда России».

Работники Кольской АЭС принимают участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года» с 2003 года. За это время в конкурсе, в т.ч. по версии «Инженерное искусство молодых», приняли участие более 200 работников Кольской АЭС. Более 30 сотрудников атомной станции стали Лауреатами конкурса.