Специалисты Кольской АЭС делятся лучшими практиками с нефтегазовыми предприятиями

Впервые заполярную атомную станцию с партнерским визитом посетили представители ООО «Меретояханефтегаз» для обмена опытом, изучения передовых и перспективных практик по культуре безопасности, а также развития охраны труда и промышленной безопасности на производстве.

«Понятие «культура безопасности» неразрывно связано с крупными промышленными предприятиями, приятно осознавать, что Кольская АЭС является примером в этой области, – делится директор Кольской АЭС Василий Омельчук, – мы готовы делиться опытом и открыты для сотрудничества. Надеюсь, что полученные нашими партнёрами в ходе работы со специалистами Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом» знания, помогут достичь ещё более высокого уровня безопасности предприятий».

Кольская АЭС не случайно была выбрана площадкой для обмена опытом, именно здесь реализуется пилотный проект «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности», тиражируемый на других предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом». А по итогам 2021 года Кольская АЭС признана лучшей атомной станцией в области культуры безопасности.

«На нас произвело большое впечатление, что о культуре безопасности открыто рассказывают не только руководители, но и сами работники предприятия. Уровень культуры безопасности на Кольской АЭС оказался выше того уровня, который мы рассчитывали увидеть. И теперь нашей задачей станет адаптировать и внедрить лучшие практики уже на нашем предприятии. Это хорошая возможность что-то сделать для своих сотрудников, чтобы повысить безопасность каждого», - прокомментировал Александр Михеев, генеральный директор ООО «Меретояханефтегаз».

Участники делегации обсудили лучшие практики и смогли лично убедится в высоком уровне приверженности культуре безопасности, посетив различные подразделения Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ООО «Меретояханефтегаз» - компания, специализирующаяся на добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе, совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл». Основной добывающий актив совместного предприятия «Меретояханефтегаз» - Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Введено в промышленную эксплуатацию в июле 2021 года.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.