Специалисты Кольской АЭС и ФГУП «Атомфлот» обменялись положительными практиками в области развития самооценки

С 14 по 17 ноября на Кольской АЭС проходила встреча с представителями ФГУП «Атомфлот» в области применения самооценки как процесса управления производственной деятельностью.

Визит состоялся в рамках программы Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) по обмену опытом (бенчмаркинг).

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на КАЭС уже на протяжении 12 лет действует программа развития самооценки. Коллективом предприятия отработаны процедуры, документация и все необходимые процессы в этой области.

Специалисты Кольской АЭС подробнее рассказали гостям о понятии самооценки, её уровнях, показателях эффективности, познакомили с методами её организации – планировании, проведении самооценок разного уровня, учёте и анализе результатов.

«Внедрение практики самооценки позволит улучшить качество работы подразделений – наши работники смогут понимать свои проблемы, реально оценивать слабые места в производстве, стараться их улучшить. Специалисты Кольской АЭС открыто поделились всеми этапами пройденного пути в этой области, подобное взаимодействие поможет избежать нам грубых ошибок и необоснованных дополнительных задач. Теперь нам будет проще разработать свои подходы и стандарты», – поделился руководитель проекта судовой электромеханической службы ФГУП «Атомфлот» Виктор Калинин.

В феврале 2023 года специалисты ФГУП «Атомфлот» уже посещали Кольскую АЭС, чтобы перенять используемые на Кольской АЭС положительные практики в области эксплуатации и ремонта – подходы к расследованию эксплуатационных событий, проведение на высоком уровне инструктажа перед началом работ, использование современных средств диагностики для оценки состояния оборудования.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.