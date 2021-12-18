Специалисты Кольской АЭС показали высокий уровень знаний по охране окружающей среды

На Кольской АЭС завершился предварительный этап конкурса «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности атомных станций». По правилам, соревноваться в нем могли только специалисты, чья работа не связана с охраной окружающей среды. Это ограничение было введено для того, чтобы повысить уровень общей осведомленности всех сотрудников станции в области экологического законодательства.

Всего в предварительном этапе приняли участие 21 специалист станции. Участники были должны правильно ответить на 50 вопросов по охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, культуре безопасности и экологическому менеджменту.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, победителем стал инженер отдела метрологии Владимир Зозуля, который быстрее всех ответил на вопросы. Второе место занял дозиметрист отдела радиационной безопасности Михаил Козин, а третье – Иван Ломанов инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля.

На заключительном этапе будут соревноваться все атомные станции России. Призёры, занявшие первое и второе место, представят Кольскую АЭС.

«На Кольской АЭС вопросами охраны окружающей среды занимаются 13 сотрудников отдела охраны окружающей среды и 155 работников других подразделений станции подразделений, аттестованных по программе «Системы экологического менеджмента и аудита». Все эти люди обеспечивают экологическую безопасность не только на Кольской АЭС, но и ведут активную профилактическую работу в городе Полярные Зори, поддерживая чистоту города и повышая экологическую грамотность населения», - рассказал заместитель главного инженера по безопасности и надёжности Александр Головаха.

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.