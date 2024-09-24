Специалисты Кольской АЭС приняли участие в Международной научно-технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики» (МНТК-2024)

Специалисты Кольской АЭС представили доклад на тему «Стратегия обращения с жидкими радиоактивными отходами на Кольской АЭС» в рамках Международной научно-технической конференции (МНТК-2024), которая прошла в Москве 18-19 сентября 2024 года на площадке АО «ВНИИАЭС».

Организаторами мероприятия выступили АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Выступление включало в себя подробный анализ и сравнение текущих методов обращения с радиоактивными отходами (РАО), а также перспективные инициативы в данной области.

В ходе презентации была подробно освещена технология ионо-селективной очистки РАО, которую применяют на атомной станции. Эксперты подчеркнули, что методика Кольской АЭС значительно превосходит такие традиционные решения, как цементирование и глубокое упаривание.

Например, один фильтр-контейнер, получаемый по технологии ионо-селективной очистки соответствует 90 невозвратно защитным контейнерам по технологии цементирования.

«Опыт Кольской атомной станции является положительным примером для других АЭС, так как способствует повышению уровня безопасности и внедрению передовых методов и практик. Мы успешно делимся своими наработками: аналогичный комплекс сегодня работает на Смоленской АЭС, а на площадке Курской атомной станции подобная установка находится на стадии ввода в эксплуатацию», - поделился Евгений Белов, начальник планово-экономического отдела Кольской АЭС.

В докладе также были затронуты вопросы о будущих перспективах комплекса.

«Мы стремимся к максимально эффективному использованию имеющейся инфраструктуры атомной станции и минимизации издержек по обращению с РАО на всех этапах их жизненного цикла. На данный момент внедряются инновационные и экологические технологии, которые позволят снизить объемы радиоактивных отходов, улучшить процессы их переработки, а также способствовать более безопасному обращению с ними», - прокомментировал Александр Петров, инженер по эксплуатации оборудования цеха по обращению с радиоактивными отходами Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, атомная станция продолжает активно участвовать в обсуждении актуальных проблем ядерной отрасли, делиться лучшими практиками и вносить свой вклад в развитие безопасного обращения с радиоактивными отходами.

Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.