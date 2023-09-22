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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.23 15:30

Специалисты Кольской АЭС приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе Ярче»

В рамках фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» специалисты Кольской АЭС провели мероприятие для школьников в Библиотеке семейного чтения города Мурманска.

Специалист по связям с общественностью Кольской АЭС Ольга Патюкова в рамках программы «Подружись с электричеством» рассказала ребятам, как производится электроэнергия на Кольской АЭС и провела виртуальную экскурсию по атомной электростанции.

Инженер Кольской АЭС по охране окружающей среды Марина Болтенкова рассказала о своей работе, а также о том, почему важно раздельно собирать мусор и организовала экологическую игру «Сортировка мусора», а после этого дети сыграли в экокроссворд.

«Экологические требования становятся всё более важными при выстраивании новых проектов в промышленности. На Кольской АЭС уделяется значительное внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Мы поддерживаем любые инициативы работников станции и жителей города, направленные на экопросвещение», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Работники станции инициируют экологические субботники, а также проведение акций и конкурсов «Чистые игры», «Зелёная планета», «Зелёная премия», «Зелёная весна», «Энергия севера», «Лес победы», «В объятиях природы», «Сохрани природу».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, специалисты станции и независимые эксперты регулярно проводят мониторинг состояния окружающей среды. Проверка включает в себя контроль за всеми компонентами природы – воздухом, почвой, растительностью, грунтовыми и сточными водами, животным миром. Кольская АЭС практически не оказывает влияния на окружающую среду, так как позволяет получать электроэнергию без сжигания органического топлива и выбросов в атмосферу парниковых газов.

«Мы с ребятами впервые на таком мероприятии, видно, что детям очень понравилось, так как они очень активно участвовали в конкурсах. Мне и самой было интересно узнать о том, как работает атомная станция, всё стало понятно после просмотренного видео о Кольской АЭС. Уверена, детям запомнилось это навсегда», – отметила педагог средней общеобразовательной школы №38 г. Мурманска Лилия Карагяур.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

 

Фото предоставило управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

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