Специалисты Кольской АЭС продемонстрировали лучшие знания правил охраны труда среди работников АЭС России

Двойную победу одержали работники Кольской АЭС, завоевав главные награды в конкурсе на знание правил по охране труда, который проводился на площадке Технической академии Росатома в Обнинске 7 - 11 июня.

Электромонтер отдела информационно-коммуникационных технологий Кольской АЭС Сергей Чистяков занял 1 место среди рабочих, а мастер цеха централизованного ремонта Вадим Кравцов завоевал первое место среди инженерно-технического персонала.

«Высокий уровень охраны труда на АЭС - во многом заслуга не только работодателя, но и самих работников, демонстрирующих серьезные знания правил, инструкций и иных документов, регламентирующих безопасность выполняемых работ», - прокомментировал победу работников директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в конкурсе прияли участие 27 рабочих и инженерно-технических работников филиалов Концерна «Росэнергоатом», успешно прошедших ряд предварительных отборочных туров и ставших победителями на своих предприятиях.

Участники выполняли конкурсные задания, касающиеся знания нормативных актов по охране труда, определения опасных факторов и рисков на рабочих местах, практических навыков оказания первой помощи.