Специалисты Кольской АЭС провели «Атомные» уроки для более 250 полярнозоринских школьников

В течение двух недель более 250 полярнозоринских школьников 3-8 классов посетили «Атомные» уроки в информационном центре Кольской АЭС в рамках фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» и празднования 80-летия атомной промышленности в России.

Специалисты управления коммуникаций станции познакомили учеников начальной школы с понятием «электрическая энергия», рассказали, как производится электричество и как попадает к нам в дом. Дети узнали историю становления атомной энергетики и как Россия стала мировым лидером в этой сфере, о том, что ядерная энергия применяется не только для производства электричества, но и в смежных отраслях, таких как медицина, сельское хозяйство, исследование космоса, археология, экология и промышленность.

«Ребята с огромным интересом слушали об атоме, многие факты стали для них большим открытием. Наибольшую заинтересованность у моих учеников вызвало то, как атомные технологии применяются в различных сферах жизни. Сейчас многие уже задумываются о выборе профессии в будущем, возможно кто-то из них станет атомщиком», – поделилась впечатлениями Анастасия Липец, классный руководитель 7 класса.

«Нас ждёт грандиозная задача – строительство Кольской АЭС-2, и мы хотим видеть среди своих сотрудников молодых специалистов, готовых внести вклад в это важное дело. Поэтому мы не ждём, пока талантливая молодёжь придёт к нам самостоятельно после окончания вузов, а заранее мотивируем ребят задуматься о карьере в атомной отрасли ещё со школьных лет. Мы объясняем ребятам перспективы профессионального роста и возможности трудоустройства как на Кольской АЭС, так и в атомной энергетике в целом», – подчеркнул Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

В рамках фестиваля «#ВместеЯрче» по всей Мурманской области прошли образовательные экологические акции, мастер-классы, семинары и конкурсы, охватившие учебные заведения, учреждения культуры и спорта, молодёжные площадки, библиотеки и культурно-досуговые организации региона.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» проходит по инициативе Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в рамках внедрения энергоэффективных технологий среди населения, а также популяризацию профессий топливно-энергетического цикла среди молодёжи.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.