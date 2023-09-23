Специалисты Кольской АЭС провели профориентационное мероприятие для студентов Мурманского арктического университета

В Мурманском арктическом университете для будущих химиков, инженеров-экологов и биологов состоялась конференция, посвящённая вопросам: «Кольская АЭС – основа устойчивого развития Севера» и «Экологический контроль на Кольской АЭС».

Специалисты Кольской АЭС рассказали студентам о работе атомной станции, востребованных профессиях, инновационных проектах и ценностях коллектива предприятия. Кроме того, для учащихся была проведена виртуальная экскурсия по Кольской АЭС. Все участники получили сувениры и подарки на память.

«Правительство РФ поставило перед Госкорпорацией «Росатом» серьёзные задачи по увеличению энергетических мощностей. Для строительства и эксплуатации новых энергоблоков, в том числе Кольской АЭС-2, требуются молодые квалифицированные кадры, выпускники университета – это настоящий национальный капитал», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

На предприятии действует программа поддержки молодых специалистов. Кольская АЭС оказывает им материальную помощь при трудоустройстве, бракосочетании, рождении ребёнка, возмещает оплату услуг детских дошкольных учреждений, стоимость аренды жилья, банковский процент по ипотечному кредиту и мн. др.

Молодые сотрудники, устроившиеся на Кольскую АЭС, имеют возможность самореализоваться – повысить свою квалификацию в учебно-тренировочном подразделении Кольской АЭС и не только. На станции возможен гибкий формат обучения с помощью вебинаров АНО «Корпоративная академия Росатома» в отраслевой платформе «Рекорд Mobile» и электронной библиотеки Росатома.

В ближайшем будущем Кольская АЭС реализует ранее намеченные проекты – запуск Арктического центра обработки данных, получение борной кислоты из переработанных жидких радиоактивных отходов, развитие водородной энергетики, строительство Кольской АЭС-2.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика – основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.