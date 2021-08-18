Специалисты Кольской АЭС стали призерами VI чемпионата профессионального мастерства «AtomSkills 2021»

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия VI отраслевого чемпионата профессионального мастерства по методике «WorldSkills - «Atomskills 2021». По итогам престижных соревнований пятеро сотрудников Кольской АЭС стали призёрами чемпионата.

Серебряные награды завоевали электромонтер электрического цеха Михаил Котов в компетенции «Электромонтаж», инженер-электроник отдела радиационной безопасности Михаил Копылов в компетенции «Промышленная автоматика» и электромонтер электрического цеха Антон Павлов в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Бронзовых наград удостоились дозиметрист отдела радиационной безопасности Александр Гришин в компетенции «Радиационный контроль» и инженер реакторного цеха Алексей Бирюков в компетенции «Технологические системы энергетических объектов».

«Из года в год наши коллеги доказывают свой высочайший профессионализм. Они становятся лучшими не только в рамках предприятия, но и на уровне отрасли. Это гарант безопасности и надежности работы нашей атомной станции. Поздравляем наших коллег, желаем им новых побед и достижений», - сказал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике «WorldSkills – «AtomSkills-2021» в этом году проходил в очном формате с 11 по 16 августа на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в составе сборной команды дивизиона «Электроэнергетический» приняли участие 16 работников Кольской АЭС.

Результаты «AtomSkills» значительно повышают престиж и статус рабочих профессий, а для сотрудников Росатома – это серьезный шанс войти в состав сборной команды и принять участие в Национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech».