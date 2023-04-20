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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 14:05

Специалисты Кольской АЭС успешно отработали навыки реагирования в ходе плановых учений

19 апреля персонал Кольской АЭС совместно с сотрудниками СПСЧ №6*, ООО «КАЭС-Авто» и Мурманским территориальным подразделением Северо-Западного центра «ЭКОСПАС» приняли участие в плановых учениях, связанных с условным разлитием нефтепродуктов. Всего в мероприятии было задействовано более 60 человек и 10 единиц специальной техники.

«Подобные тренировки позволяют персоналу получить практические навыки и отработать свои действия в случае гипотетической нештатной ситуации. Они включают в себя не только оценку инцидента и развертывание оборудования, но и быстрое принятие ряда важных решений, а также налаживание совместной работы с внешними организациями», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, регулярное проведение учений на всех действующих АЭС России способствует поддержанию на высоком уровне готовности персонала к реагированию в нестандартных ситуациях и совершенствованию его компетенций в целом.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 3 и 4. На энергоблоке №1 продолжается планово-предупредительный ремонт (ППР).

 

* - СПСЧ №6 – СПСЧ №6 ФГКУ «Специальное управление ФПС 72 МЧС России» по охране Кольской атомной станции.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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