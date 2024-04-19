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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.24 13:00

Специалисты Кольской АЭС завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на VIII дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2024»

Чемпионат проходил на прошлой неделе в пяти городах России: Нововоронеже, Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах.

На Чемпионате Кольскую АЭС и АО «Консист-ОС» представляли 15 участников, 11 экспертов и 2 главных эксперта. Компетенции «Электроника», «Радиационный контроль», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Инженерное мышление. Каракури» принесли заполярным атомщикам высшие награды чемпионата профессионального мастерства, «серебро» - в компетенциях «Радиационный контроль» и «Промышленная автоматика».

«Чемпионат профессионального мастерства – масштабные соревнования, которые собрали в этом году более 600 участников, боровшихся за награды в индивидуальных и командных компетенциях. Участие в чемпионате способствует развитию профессиональных компетенций работников и, как следствие, повышению уровня безопасности атомной станции. Каждый год наши коллеги доказывают и подтверждают свой профессионализм на этих соревнованиях. Они вкладывают много сил и энергии в развитие своих навыков, добиваясь признания. Поздравляем наших коллег, желаем им новых побед и достижений», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, победители дивизионального чемпионата  «REASkills-2024» примут участие в отраслевом чемпионате «AtomSkills-2024» в составе сборной команды дивизиона «Электроэнергетический», который пройдёт в июне 2024 года в Екатеринбурге.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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