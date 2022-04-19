Специалисты Кольской АЭС завоевали 9 медалей на чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2022»

9 медалей различного достоинства завоевали специалисты Кольской АЭС на Шестом Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills 2022», который прошёл с 11 по 15 апреля в пяти городах: Нововоронеже, Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах. В составе сборной команды Кольской АЭС на чемпионате выступили 20 конкурсантов и 13 экспертов. Всего в состязаниях по 21 компетенции приняли участие около 400 представителей российских атомных станций и сервисных компаний концерна «Росэнергоатом».

В компетенции «Электроника» первое место занял электрослесарь отдела радиационной безопасности Виталий Телегин. Еще одну золотую медаль в копилку кольских атомщиков принёс дозиметрист Вячеслав Кузнецов, одержавший победу в номинации «Радиационный контроль» (Дозиметрист). В этой же номинации дозиметрист Николай Лаптев завоевал бронзу. Серебряные медали у инженера реакторного цеха Алексей Бирюков в компетенции «Технологические системы энергетических объектов» и инженера электрического цеха Антон Иванов в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». В компетенциях «Инженерное мышление. Каракури» и «Управление жизненным циклом» команды Кольской АЭС завоевали «серебро». Бронзовые награды у инженера-электроника цеха тепловой автоматики и измерений Никиты Елагина и инженера отдела охраны окружающей среды Натальи Тарасовой в компетенциях «Промышленная автоматика» и «Охрана окружающей среды».

Кроме этого, в компетенции «Сетевое и системное администрирование», первое место заняла инженер-системотехник Кольского филиала АО «Консист-ОС» Ирина Константинова.

«Мы гордимся результатами наших сотрудников, они вкладывают много сил в развитие своих навыков, добиваясь признания на дивизиональном уровне! На Кольской АЭС созданы максимально комфортные условия для построения карьеры и совершенствования профессиональных компетенций, ведь профессионализм работников – один из важнейших факторов, способствующих повышению уровня безопасности атомной станции», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, победители и призёры «REASkills 2022» войдут в состав сборной команды концерна «Росэнергоатом» и представят «Электроэнергетический» дивизион Госкорпорации «Росатом» уже на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2022».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей КАЭС.