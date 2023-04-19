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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 10:15

Специалисты Кольской АЭС завоевали семь медалей в VII Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2023»

Специалисты Кольской АЭС завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на VII дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2023», который прошёл с 10 по 14 апреля в пяти городах: Нововоронеже, Удомле, Балаково, Екатеринбурге и Чебоксарах.

В составе сборной команды Кольской АЭС на чемпионате выступили 11 конкурсантов и 11 экспертов. Всего в состязаниях по 22 компетенциям приняли участие около 400 представителей российских атомных станций и сервисных компаний концерна «Росэнергоатом».

«Мы гордимся результатами наших сотрудников, они вкладывают много сил в развитие своих навыков, добиваясь признания на дивизиональном уровне. Работа на нашем предприятии требует высокого уровня квалификации и подготовки персонала. Руководство Кольской АЭС на постоянной основе предоставляет возможности для обучения сотрудников, развития их личностных качеств. Совершенствование профессиональных компетенций работников – один из факторов, способствующих повышению уровня безопасности атомной станции», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В компетенции «Электроника» первое место заняли электрослесари отдела радиационной безопасности: участник Виталий Телегин и эксперт Андрей Беляков.

В компетенции «Радиационный контроль» «золото» завоевали конкурсант Николай Лаптев – дозиметрист отдела радиационной безопасности и эксперт Вячеслав Кузнецов – начальник смены отдела радиационной безопасности. Бронзовые награды в этой компетенции у дозиметриста отдела радиационной безопасности Ильи Колотова (участник) и ведущего инженера отдела радиационной безопасности Александра Гришина (эксперт).

Кроме этого, в компетенции «Технологические системы энергетических объектов» второе место заняли инженер реакторного цеха Алексей Бирюков (участник) и машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха Иван Сергунов (эксперт).

«Серебро» в компетенции «Промышленная автоматика» взяли конкурсант Никита Елагин – инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений и эксперт Валерий Венглюк – инженер-электроник отдела радиационной безопасности.

В компетенции «Лабораторный химический анализ» третье место заняли лаборанты химического анализа химического цеха: участница Анастасия Чечуй и эксперт Елена Афоничева.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, помимо этого, «золото» взяли работники подрядной организации ООО «Кольская АЭС-Авто» в компетенции «Водитель спецавтомобиля»: участник Александр Мамонов – водитель автомобиля на все марки и эксперт Алексей Прусаков – начальник автоколонны по грузопассажирским перевозкам.

Победители чемпионата войдут в состав дивизиональной сборной и представят Концерн «Росэнергоатом» на отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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