Специалисты Кольской АЭС завоевали шесть медалей в Х дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2026»

Работники Заполярной атомной станции подтвердили высокий профессиональный уровень, став призерами в 6 компетенциях Х дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2026», проходившего со 2 по 6 февраля одновременно в пяти российских городах: Удомле, Балакове, Нововоронеже, Екатеринбурге и Новоуральске.

За престижные награды поборолись 23 работника Кольской АЭС: 12 конкурсантов и 11 экспертов. Главный эксперт в компетенции «Радиационный контроль» - Белов Виталий, заместитель начальника отдела радиационной безопасности.

Чемпионат охватил 26 различных компетенций, среди которых была введена новая - «Энергосбыт и коммерческое диспетчирование», ранее проводившаяся в формате отдельного конкурса профессионального мастерства. Соревнования собрали 677 участников, большинство из которых представили атомную отрасль.

Сотрудники Кольской АЭС продемонстрировали высокие результаты, заняв первое (Земцов Вадим, эксперт Носиков Владимир) и второе (Кондратов Кирилл, эксперт Кузнецов Вячеслав) места в компетенции «Радиационный контроль». Серебряные награды достались представителям команд в дисциплинах «Промышленная автоматика» (Нефедову Данилу, эксперт Венглюк Валерий), «Промышленная механика и монтаж» (Ханин Максим, Морозов Михаил, эксперт Галанцев Денис), «Аналитический контроль (лабораторный химический анализ)» (Ткаченко Софья, эксперт Чечуй Анастасия). Третье место в компетенции «Энергосбыт и коммерческое диспетчирование» занял Никоненко Александр, чьим наставником выступил Каталов Николай.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев подчеркнул значимость участия в чемпионатах для повышения квалификации персонала: «Участие наших работников в таком масштабном мероприятии позволяет развивать профессиональные навыки, укрепляет доверие и мотивирует коллектив продолжать стремиться к новым высотам в своей работе, обеспечивая безопасность и надежность эксплуатации атомной электростанции».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, победители X дивизионального чемпионата «REASkills-2026» станут частью сборной команды концерна «Росэнергоатом» и представят предприятие на ХI отраслевом чемпионате «AtomSkills-2026», который состоится в Екатеринбурге в марте 2026 года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.