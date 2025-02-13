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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.25 15:30

Специалисты Кольской АЭС завоевали шесть медалей в IХ дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2025»

Работники заполярной атомной станции стали победителями в шести компетенциях IХ дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2025», который прошёл на прошлой неделе в пяти российских городах: Удомле, Балаково, Нововоронеже, Екатеринбурге и Чебоксарах.

В составе сборной команды Кольской АЭС выступили 28 участников – 16 конкурсантов и 12 экспертов. Чемпионат прошёл по 24 компетенциям, две из них новые – «Интеллектуальная обработка изображений» и «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирований». Всего в соревнованиях приняли участие более 660 человек, среди которых 560 специалистов атомной отрасли.

По итогам состязаний команда Кольской АЭС завоевала золотые медали в компетенциях «Электроника» (Павликов Роман, эксперт Телегин Виталий) и «Радиационный контроль» (Стаценко Кирилл, эксперт Кузнецов Вячеслав), серебряные медали в «Радиационном контроле» (Земцов Вадим, эксперт Носиков Владимир) и «Цифровом ПСР-предприятии» (Лавров Денис, Бурдин Алексей, Рассоветский Андрей, эксперт Мазилкин Евгений), а также бронзовые медали в «Инженерном мышлении. Каракури» (Ерошков Виталий, Геллер Семён, Ерошков Александр, эксперт Дворников Владимир) и «Промышленной автоматике» (Нефедов Данил, эксперт Венглюк Валерий).

«Участие в чемпионате способствует развитию профессиональных компетенций работников, что, в свою очередь, повышает уровень безопасности атомной станции. Каждый год наши коллеги демонстрируют и подтверждают свой профессионализм на этих соревнованиях, вкладывая значительные усилия и энергию в совершенствование своих навыков и добиваясь признания», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, победители дивизионального чемпионата «REASkills-2025» примут участие в Х юбилейном отраслевом чемпионате «AtomSkills-2025», старт которого запланирован на 30 марта.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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