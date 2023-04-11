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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 17:30

Специалисты комитета молодёжной политики Мурманской области примут участие в научно-практическом форуме «АркТек: наука и технологии для развития Арктики»

Специалисты сферы молодежной политики примут участие в научно-практическом форуме «АркТек: наука и технологии для развития Арктики». Мероприятие состоится 14 апреля в Архангельске.

Форум станет площадкой для обсуждения стратегических целей освоения Арктики, актуальных технологических задач компаний, работающих в регионе, и презентации научных, цифровых и технических разработок для развития Арктики.

Основные тематики исследований и технологических проектов – транспорт и инфраструктура, развитие энергетики, геофизика и геологоразведка, промышленность и сельское хозяйство, экологическая безопасность и мониторинг климатических изменений, человеческий потенциал.

Форум будет являться отправной точкой Арктического Технологического Конкурса «АркТек» в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете, нацеленного на трансформацию научных и технологических разработок в цифровые и инженерные решения.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, организаторами мероприятий выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ФАНУ «Востокгосплан», Министерство иностранных дел Российской Федерации, правительство Архангельской области, Госкорпорация «Росатом», Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

Участие в форуме могут принять все заинтересованные лица. Регистрация по ссылке. Подробная программа мероприятия доступна здесь.

 

Фото: https://t.me/minvostok/1368

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