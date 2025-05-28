Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» готовят скверы областного центра к лету

В Мурманске в преддверии Дня пограничника уборка проходит в сквере пограничников Арктики: в порядок приводятся памятник, скамейки, рабочие собирают и вывозят мусор и смёт.

На сегодняшний день силами МАУК «Мурманские городские парки и скверы» обслуживается 86 зелёных зон и общественных территорий, а также 39 мемориальных объектов.

По мере необходимости проводится окрашивание скамеек, покос травы, текущие ремонты малых архитектурных форм, игрового и другого оборудования.

Как отмечает vk.com/serdechkinid, весенние работы включают прочесывание газонов с очисткой от песка, прошлогодней травы и листвы, подготовку к озеленительной кампании, мытьё малых архитектурных форм и мемориальных объектов.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457248641%2Fwall611314210_11097