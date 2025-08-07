В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»Объём вкладов жителей Мурманской области продолжает расти
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.08.25 11:30

Специалисты Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области провели мониторинг хода работ на объектах в Полярных Зорях и Ковдоре

Специалисты регионального Министерства градостроительства и благоустройства провели мониторинг хода работ и соблюдения сроков на объектах благоустройства, реализуемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На улице Строителей в городе Полярные Зори уже выполнены подготовительные работы и работы по вертикальной планировке. Ведутся работы по устройству наружного электроосвещения, покрытия из тротуарной плитки, а также установке остановочного павильона.

Также продолжается благоустройство фрагмента улицы Ленина - от площади Ленина до здания АО «Ковдорский ГОК» в городе Ковдоре. В 2024 году на данной территории были выполнены демонтажные и земляные работы, а также устройство покрытий. В текущем году уже завершено устройство деревянного настила. Кроме того, до конца сентября запланировано завершить установку всех малых архитектурных форм, а также детской научной площадки.

По данным мониторинга работы на объектах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся в соответствии с графиками производства работ согласно заключенным муниципальным контрактам. Все работы планируются к завершению в 2025 году.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом, за 6 лет благоустройство провели во всех муниципалитетах, установлено более 450 детских игровых и спортивных комплексов, обновлено 157 общественных пространств. В этом году запланированы работы по благоустройству 3 новых общественных пространств и реализации 4 проектов-победителей Всероссийского конкурса по выбору объектов благоустройства, 66 инициатив жителей, ремонт не менее 290 дворов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551453/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»