Специалисты Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области провели мониторинг хода работ на объектах в Полярных Зорях и Ковдоре

Специалисты регионального Министерства градостроительства и благоустройства провели мониторинг хода работ и соблюдения сроков на объектах благоустройства, реализуемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На улице Строителей в городе Полярные Зори уже выполнены подготовительные работы и работы по вертикальной планировке. Ведутся работы по устройству наружного электроосвещения, покрытия из тротуарной плитки, а также установке остановочного павильона.

Также продолжается благоустройство фрагмента улицы Ленина - от площади Ленина до здания АО «Ковдорский ГОК» в городе Ковдоре. В 2024 году на данной территории были выполнены демонтажные и земляные работы, а также устройство покрытий. В текущем году уже завершено устройство деревянного настила. Кроме того, до конца сентября запланировано завершить установку всех малых архитектурных форм, а также детской научной площадки.

По данным мониторинга работы на объектах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся в соответствии с графиками производства работ согласно заключенным муниципальным контрактам. Все работы планируются к завершению в 2025 году.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом, за 6 лет благоустройство провели во всех муниципалитетах, установлено более 450 детских игровых и спортивных комплексов, обновлено 157 общественных пространств. В этом году запланированы работы по благоустройству 3 новых общественных пространств и реализации 4 проектов-победителей Всероссийского конкурса по выбору объектов благоустройства, 66 инициатив жителей, ремонт не менее 290 дворов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551453/#&gid=1&pid=6