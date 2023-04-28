Специалисты Минприроды Мурманской области проверят экологическую обстановку на озере Имандра после падения истребителя

Министерством была направлена информация об инциденте в Росприроднадзор, затем будет проведён осмотр места происшествия для определения рисков загрязнения. В случае необходимости будут приняты меры.

«В связи с тем, что водный объект Имандровское водохранилище подлежит осуществлению федерального экологического надзора, информация о данном инциденте направлена в адрес Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора для принятия мер в рамках полномочий. По завершении оперативных мероприятий будет проведён осмотр места происшествия с целью определения рисков загрязнения окружающей среды и принятия необходимых мер. Ситуация находится на особом контроле Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области», - комментирует региональное ведомство.

Фото: https://gov-murman.ru