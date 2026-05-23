Специалисты МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» провели познавательную экскурсию для учащихся 5-х классов

В целях проведения профилактической беседы направленной на снижение уровня травматизма и гибели детей, формирования безопасного поведения, сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних граждан в период летних каникул, работники МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» провели экскурсию для учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №4 г. Апатиты.

Начальник курсов гражданской обороны Шутенко С.В. рассказала ребятам о введении в Мурманской области противопожарного режима, а это значит, что ужесточаются правила посещения лесов. Детям продемонстрировали обучающий короткометражный фильм «Улыбка природы» и тем напомнили, как важно убирать за собой мусор, когда приезжаешь на пикник в лес.

Начальник АСС ПАСС Радин П.П. рассказал и показал приёмы первой помощи при переломах и кровотечениях, а также при получении любой другой травмы, показал ребятам медицинскую укладку, которая используется в работе спасателей при оказании помощи пострадавшим. Он поговорил с ребятами о палах сухой травы в весенний период, предупредил об ответственности за подожженную траву.

Встречу продолжили в ЕДДС, где начальник пункта управления Обухов Я.В. познакомил детей с системой «Безопасный город» и рассказал, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность города, напомнила ребятам номера для вызова экстренных служб «112».

В беседе-экскурсии приняли участие 15 учащихся и два педагога.

