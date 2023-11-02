Специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» готовы обеспечить безопасность мурманчан во время зимнего ненастья

Одной из обязательных работ у специалистов ММБУ «Управление дорожного хозяйства» в зимний период является обработка дорог и тротуаров областного центра с применением комбинированного материала – пескосоляной смеси.

В её состав входят только два компонента: песок высокозернистый сеянный и галит (промышленная соль). Обработка выполняется с учётом требований ГОСТов. Тротуары, лестницы, площадки у остановочных павильонов и пешеходных переходов при необходимости также обрабатываются пескосоляной смесью или чистым песком.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году учреждением была приобретена специальная смесительная техника для приготовления качественного противогололедного материала. Данная установка производит порядка 150 тонн смеси в час. Материал готовится в разных концентрациях от 10% до 50%.

– Раньше пескосоляную смесь смешивали бульдозером и погрузчиками. Сейчас это выполняет одна машина с помощью погрузчика, – рассказал заместитель начальника ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Андрей Дубинин.

Общая площадь асфальтобетонного покрытия, на котором ведутся работы по устранению скользкости в зимний период составляет 1,82 млн квадратных метров. Средний сезонный расход противогололедного материала - 50 тысяч тонн.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=