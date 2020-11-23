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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 15:30

Специалисты ММТП приняли участие в профориентационном форуме для старшеклассников

На протяжении трёх дней на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» проходил региональный форум «Моя профессиональная траектория». Он был организован для старшеклассников региона. Участники смогли пообщаться с представителями различных профессий, в том числе с сотрудником Мурманского морского торгового порта.

Во время встречи в онлайн-формате начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева рассказала старшеклассникам о таких профессиях, как «механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах», «электрогазосварщик», а также о специальностях службы экологической безопасности. Видеопрезентацию каждой из них подготовили ученики транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска, назвав серию роликов «Атлас профессий».

«Ребята активно интересовались портовскими специальностями и задавали вопросы. Ведь очень важно донести подрастающему поколению, что такие профессии существуют, что они крайне интересные и востребованные, и не обязательно куда-то далеко уезжать - можно остаться в родном городе и реализовать свой потенциал здесь», - рассказывает Мария Пономарева.

Всего в форуме приняли участие около ста ребят из Мурманска, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кольского и Кандалакшского районов, ЗАТО Североморск, Заозерска и Александровска. Помимо встреч со специалистами школьники смогли проявить себя в тренингах личностного роста, прослушали лекции, посетили видеоэкскурсии и получили ценные советы.

Напомним, Мурманский морской торговый порт на протяжении нескольких лет активно занимается профориентацией подростков. Так, в мурманской гимназии №8 совместно с градообразующим предприятием реализуется программа обучения в транспортно-логистическом классе. Это позволяет готовить кадры, востребованные в городе, со школьной скамьи. В прошедшем учебном году состоялся очередной выпуск одиннадцатиклассников, многие из которых остались в Мурманске и поступили на портовские специальности.

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