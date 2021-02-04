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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 15:30

Специалисты ММТП выступили на форсайт-сессии «Работа для тебя: Арктика ждёт!»

В Мурманском арктическом государственном университете в онлайн-режиме состоялась форсайт-сессия «Работа для тебя: Арктика ждёт!». Организаторами выступили специалисты кафедры естественных наук МАГУ и Лаборатория устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики.

«Изменения, происходящие вокруг нас, предъявляют новые требования к молодым специалистам. Рынок труда очень динамичен, и студенты должны владеть актуальной информацией о потребностях работодателей и уметь быстро адаптироваться в соответствии с меняющимися требованиями и условиями», — отметила заведующая кафедрой естественных наук Лариса Викторовна Милякова.

В качестве приглашенного работодателя принял участие в мероприятии и Мурманский морской торговый порт. Портовики рассказали подрастающему поколению о возможностях трудоустройства, познакомили с основными направлениями деятельности предприятия, осветили вопросы экологической политики предприятия, рассказали про работу Сервиса экологической безопасности (СЭБ), экологической диспетчерской, а также рассказали про компетенции, необходимые специалистам СЭБ, как трудоустроиться на предприятие, про организацию практики студентов.

«Оказалось, что многие ребята в процессе обучения сталкиваются с проблемой отсутствия практического опыта и актуальных знаний по выбранным специальностям, а также нехваткой компетенций для трудоустройства. Поэтому было решено продолжить знакомство с Мурманским морским торговым портом», - рассказала начальник отдела оценки развития персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Теперь в планах провести для студентов ознакомительную экскурсию на производственные площадки предприятия. Она состоится уже 12 февраля. Ребята смогут своими глазами увидеть, в каких условиях трудятся портовики, и как протекает их работа.

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