Специалисты Мончегорского кадрового центра с начала 2025 года трудоустроили 96 человек

В результате новую работу нашли 47 женщин и 49 мужчин. В среднем у соискателей на поиск подходящей работы ушло 46 дней, годом ранее этот показатель составлял 63 дня. Клиентами Мончегорского кадрового центра с начала года стали более 630 соискателей-северян.

По данным кадрового центра, самые востребованные специалисты у работодателей города металлургов: младшая медицинская сестра по уходу за больными, подсобный рабочий, аппаратчик-гидрометаллург, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, санитар, кухонный рабочий, слесарь-сантехник, электрогазосварщик-врезчик, слесарь механосборочных работ, врач, педагог-психолог, бухгалтер, экономист, инженер, механик по ремонту автотранспорта, секретарь руководителя, медицинская сестра.

Как отмечают сотрудники Мончегорского кадрового центра, сегодня на портале «Работа России» более 1100 вакансий в Мончегорске для соискателей с различным уровнем подготовки, с помощью фильтров можно самостоятельно подобрать работу, а также ознакомиться с требованиями и уровнем заработной платы.

С 2025 года карьерное сопровождение соискателей, которые обратились в Мончегорский кадровый центр, осуществляется по индивидуальному плану, где учитываются персональные потребности клиента. При необходимости соискателю предложат обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность, окажут меры государственной поддержки.

Подробности о мерах поддержки ищущих работу граждан можно узнать в Мончегорском кадровом центре, а также посетив главное кадровое событие года — 18 апреля 2025 года в Мончегорске состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Участники смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, также получить карьерного консультанта. Будет представлена информация о мерах господдержки при поиске работы и программах бесплатного профессионального обучения, в том числе в рамках национального проекта «Кадры».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/522613/#&gid=1&pid=1