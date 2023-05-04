Специалисты муниципальных, ведомственных и школьных музеев региона обмениваются опытом работы

Мурманский областной краеведческий музей стал площадкой для проведения Регионального научно-методического семинара для сотрудников музеев и учреждений музейного типа региона.

Как пишет vk.com/murmanculture, семинар собрал около 30 специалистов муниципальных, ведомственных и школьных музеев региона. Специалисты краеведческого музея подготовили обширную программу по теме «Основы музейной деятельности», которая включает в себя весь спектр музейной работы от экспозиционно-выставочной, фондовой, учётно-хранительской деятельности до современных направлений в работе музеев, таких как медиадеятельность и гранты.

Были представлены доклады по всем указанным направлениям работы больших и малых музеев. Особый интерес у участников вызвали выступления об экспедиционной деятельности, составе фондов, особенностях работы с уникальными экспонатами. В завершающей части семинара для коллег были представлены интерактивные программы, мастер-классы и занятия, разработанные сотрудниками Краеведческого музея и проводимые для посетителей.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265546%2Fwall-139605315_22579