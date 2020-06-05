Специалисты «Мурманскавтодора» усиливают контроль качества битумов, применяемых во время ремонта региональных автодорог

Лаборатория «Мурманскавтодора» в целях осуществления дополнительного контроля качества битумов, используемых в составе асфальтобетонных смесей, в 2019 году укомплектовалась приборами, позволяющими определять характеристики битума, которые ранее не определяли или делали по старинке - без применения автоматических систем слежения хода испытания. Теперь человеческий фактор исключён.

Например, для определения температуры размягчения по кольцу и шару используется прибор «Линтел КИШ-20», результат и условия испытания автоматически фиксируются. Для определения температуры хрупкости, которая влияет на морозостойкость битума, будет использоваться прибор «Линтел АТХ-20». При помощи испытательной печи «RTFOT» проводятся испытания на старение битума под воздействием высокой температуры и воздуха.

Лаборатория «Мурманскавтодора» и в будущем планирует повышать планку применяемых дорожно-строительных материалов путём расширения области испытаний для контроля их качества, так как современный уровень развития автомобильного транспорта связан с непрерывным увеличением доли грузоперевозок, интенсивностью движения грузовых транспортных средств, приводящих к росту динамических нагрузок на дорожное покрытие.