Специалисты Мурманского морского торгового порта рассказали и показали, как «стреляют» пылеподавляющие пушки

Всего на территории порта установлено 14 тумано- и снегообразующие водяные пушки. Подобные пушки — один из самых эффективных видов пылеподавляющего оборудования, применяемых в нашей стране.

В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники АО «ММТП» разместили видеролик, на котором подробно показывают и рассказывают о работе пылеподавляющих пушек на причалах торгового порта во время погрузки.

Всего на территории порта установлено 14 тумано- и снегообразующие водяные пушки. Подобные пушки — один из самых эффективных видов пылеподавляющего оборудования, применяемых в нашей стране.

Как поясняют специалисты ММТП, во время погрузки применяются разнообразные системы пылеподавления. Это и система экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта, и пылеветрозащитные экраны высотой 20 метров и протяженностью около 1,5 километра, и система орошения, состоящую из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек, и система орошения автодорожного полотна, системы орошения на сортировочных комплексах, габаритные подпорные стенки увеличенной высоты и система очистки ливневых стоков и другие.

Надо отметить, что любой желающий может своими глазами увидеть работу пылеподавляющих пушек на причалах, для этого достаточно подняться на южный склон сопки около Семёновского озера в Ленинском округе Мурманска.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239316