Специалисты Мурманского областного краеведческого музея провели образовательное мероприятие для кандалакшских студентов

Занятие для обучающихся южной части Заполярья проходило в День рождения Мурманской области. Уникальная программа включала лекцию по фотоэкспозиции «Здесь начинается Северный морской путь». Она охватывает всю историю освоения Северного морского пути и акцентирует внимание на значимости Мурманска как ключевого портового города.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в интерактивной части программы будущие машинисты готовились отправиться в собственную арктическую экспедицию, выбирая необходимые для этого ресурсы и команду. На заключительном этапе молодые северяне посетили уникальные достопримечательности Мурманской области, используя VR-очки.

Это образовательное мероприятие входит в событийный календарь межмузейного проекта «Музеи Арктики» — одного из пунктов реализации стратегического плана «На Севере — жить!». Инициатива объединяет музеи Кольского Заполярья, популяризирует исторические и естественно-научные знания и поддерживает позиции Мурманской области как арктического региона, а Мурманска — как «столицы Арктики».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283339%2Fwall-139605315_30177