Специалисты мурманского Росреестра провели геодезический квест для студентов МАГУ

Росреестр по Мурманской области провёл научно-практический геодезический квест «Сохраним геодезические пункты вместе» для студентов колледжа Мурманского арктического государственного университета, обучающихся по специальности «земельно-имущественные отношения».

Квест состоял в поиске по координатам и обследованию состояния пункта государственной геодезической сети 2 класса Горелая. Поиск пункта проходил по экологической тропе «гора Горелая» в Мурманске. Студенты взобрались на высоту около 253 метров над уровнем моря и не только зафиксировали состояние геодезического пункта, но и полюбовались красотой северной природы – с Горелой открывается чудесный вид на Кольский залив и город Мурманск.

Руководитель регионального Росреестра Анна Бойко отметила, что подобные мероприятия, прежде всего, направлены на популяризацию профессии геодезиста и картографа, а также очень важны для формирования кадрового потенциала геодезической отрасли в Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.