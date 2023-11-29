Специалисты мурманского Росреестра провели тематический семинар с профессиональными участниками рынка недвижимости

28 ноября в Управлении Росреестра по Мурманской области прошёл тематический семинар с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории нашего региона, по вопросам в сфере земли и недвижимости.

Участники обсудили актуальные изменения в действующем законодательстве: новые критерии отнесения объектов к сооружениям вспомогательного использования, новые аспекты в кадастровом учете объектов незавершенного строительства, изменения в гаражной и линейной «амнистии», новый порядок кадастрового деления. В частности, было отмечено, что теперь при образовании земельного участка под гараж не требуется согласие арендаторов на раздел исходного земельного участка. Кадастровые инженеры смогли задать вопросы, касающиеся нюансов кадастрового учёта, получив подробные ответы.

«Проведение подобных семинаров несёт большую практическую пользу в сфере взаимодействия между профессиональными участниками рынка недвижимости и органом регистрации прав. Хорошо налаженное взаимодействие – это залог успешного создания комфортных условий получения государственных услуг для граждан и организаций, развития рынка недвижимости в целом», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

«Хочу поблагодарить Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области за проведение семинаров для кадастровых инженеров. Семинар, проведенный на тему: «Реализация норм федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ» был очень полезен и помог разобраться в ряде вопросов, касающихся нововведений в законодательстве. Хочу отметить, что практика проведения таких мероприятий является уникальной. Надеюсь, в будущем на повторение подобных учебно-методических семинаров», - поделилась своим мнением кадастровый инженер Елена Загребина.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.