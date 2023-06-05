Специалисты Мурманской области восстановят крыши трёх школ в Приморском районе Запорожской области

Специалисты из Кольского Заполярья отремонтируют кровли трёх школ Приморского района Запорожской области, с военно-гражданской администрацией которого правительство Мурманской области в мае заключило соглашение о сотрудничестве.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в первоочередной план оказания помощи Приморскому району вошли работы по восстановлению социально-значимых объектов.

По результатам обследования, проведенного представителями Министерства строительства и Фонда капитального ремонта Мурманской области, капитальный ремонт крыш необходимо провести в трёх школах: Новоалексеевской, Зеленовской и Коларовской.

Подрядные организации для проведения ремонтов уже определены. В ближайшее время рабочие из Мурманской области прибудут в Запорожье и приступят к работам на объектах. Планируется, что работы будут завершены в августе, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru