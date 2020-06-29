Специалисты Мурманской ТЭЦ проводяфт диагностику теплосетей с помощью робота

АО «Мурманская ТЭЦ» с привлечением специализированной организации проводит внутритрубную диагностику состояния тепломагистралей с применением передового робототехнического комплекса.

Робот проверит состояние порядка 1 км трубопроводов магистральных сетей по улице Ленинградской.

«Данная технология применяется в Мурманске впервые. Робот позволяет без вскрытия дорог и каналов дать отчет о состоянии трубопроводов теплосети с точным указанием местоположения участка, которому требуется замена. Это оперативный современный способ поиска повреждений. По итогам первого опыта мы оценим перспективы дальнейшего привлечения робота к работам», — отметил исполнительный директор АО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

Передвигаясь внутри трубы, комплекс сканирует трубопровод сразу тремя способами: визуальным, магнитным и ультразвуковым. Он выявляет коррозионные повреждения и деформации — вмятины, разрывы, а также определяет остаточную толщину стенки трубопровода. Прибор передает информацию в мобильную лабораторию для обработки. После диагностики выдаются рекомендации для проведения ремонта.

Робот уже используется в ряде российских городов, в том числе в Санкт-Петербурге, и является альтернативой полному вскрытию трубопроводов. Он сокращает объём земляных работ и раскопку территории. Привязка к слабому месту теплосети точна до нескольких сантиметров.