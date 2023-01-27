Специалисты Мурманскстата вышли в победители в одной из номинаций конкурса «Лучшие практики Росстата – 2022»

Подведены итоги корпоративного конкурса «Лучшие практики Росстата – 2022». На конкурс поступило 375 заявок, из них выявили победителей в 11 номинациях, отметив в каждой по одной работе.

Как сообщает Мурманскстат, в номинации «Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры» наше региональное статистическое ведомство заняло I место за проект «Облачная IT-инфраструктура: виртуальный ЦОД Мурманскстата».

Авторами проекта являются временно исполняющий обязанности руководителя Мурманскстата Т.Е. Лапин и начальник отдела информационных ресурсов и технологий М.В. Вотинов.

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