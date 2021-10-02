Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова провели мастер-класс для врачей областного онкодиспансера

Обучающее мероприятие для врачей региона состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России.

Мурманский областной онкологический диспансер посетил заведующий хирургическим отделением опухолей молочной железы, заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии, ведущий научный сотрудник НМИЦ им Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор Пётр Криворотько. Он провёл мастер-класс для мурманских специалистов, совместно с хирургами областного онкодиспансера выполнил несколько онкопластических и функционально-щадящих операций с определением сторожевых лимфатических узлов, а также прочитал лекцию о раке молочной железы и современных подходах в его лечении.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, проведение таких обучающих мероприятий - это очередной шаг в развитии онкохирургической и реконструктивно-пластической помощи жителям региона.