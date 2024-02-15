Специалисты НТК обсудили вопросы дефицита кадров на рынке труда и привлечения специалистов

HR-руководители НТК на рабочей встрече в Мурманске обсудили вопрос дефицита кадров на рынке труда, методику привлечения специалистов, и также проработали подход к усилению HR-бренда предприятий НТК.

Как прозвучало во время обсуждения, на сегодняшний день на предприятиях НТК работает более 4500 специалистов. Самыми востребованными специальностями являются: докер-механизатор; составитель поездов; электрогазосварщик по ремонту вагонов.

Также в 2024 году планируется привлечь 500 постоянных сотрудников на строящийся терминал в Усть-Луге.

В Мурманском балкерном терминале (МБТ) планируется значительно увеличить грузопоток в этом году, поэтому вопрос квалифицированных кадров тоже актуален.

Заместитель директора МБТ Константин Огрин показал делегации из HR директоров предприятий и руководителей НТК причал №18 по отгрузке апатитового концентрата, причал №19, где происходит отгрузка минеральных удобрений на суда, также осмотрели купольные склады хранения минеральных удобрений.

Коллеги из Мурманского торгового порта также провели небольшую экскурсию по своей территории.

«Огромные, морские суда на причалах вдохновляют и притягивают. Масштаб техники, которая работает в порту и на терминале, поражает, что дух захватывает. Если в трёх словах описать мои эмоции — люди, масштаб, история», — поделилась впечатлениями начальник управления по персоналу НТК, Дарья Старченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254286%2Falbum-149919532_00%2Frev