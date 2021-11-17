Специалисты областного онкодиспансера осваивают новые методики диагностики и лечения рака

В Мурманском областном онкологическом диспансере на этой неделе идёт освоение новой методики диагностики и лечения рака с помощью технологии ICG, когда флюоресцентный препарат вводится в организм для обнаружения сигнальных лимфоузлов.

При использовании камеры инфракрасного света обнаруживается первый на пути распространения раковых клеток по организму лимфатический узел. Благодаря этому остальные лимфоузлы сохраняются нетронутыми. Во время проведения операции обнаруженный лимфоузел иссекается, проводится его срочное лабораторное исследование, и на основании полученного результата, выстраивается дальнейшая оптимальная тактика лечения.

Таким образом, происходит меньшее травмирование организма, в большей степени сохраняются органы, минимизируется возможность возникновения послеоперационных осложнений, сокращается время проведения операции, оптимизируется дальнейший процесс лечения.

Вчера в Мурманском областном онкологическом диспансере была успешно проведена лапароскопическая операция хирургами-онкологами-гинекологами Натальей Емельяненко и Ириной Нифаниной с коллегами.

В дальнейшем во всех направлениях хирургии онкодиспансера будут применять этот метод диагностики – биопсию сторожевых лимфатических узлов.

На этой неделе операции с ICG -методом диагностики помимо онкологов-гинекологов будут осваивать также хирурги-онкологи при лечении лёгких, молочной железы, колоректальном раке, раке желудка.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, и в мировой практике, и в России метод диагностики ICG включён в стандарты лечения в онкологии для повышения качества диагностики и лечения пациентов.