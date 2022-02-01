Специалисты отмечают необходимость ревакцинации против COVID-19, особенно среди групп риска и лиц старше 60 лет

В Мурманской области продолжается вакцинация населения против коронавируса. В регионе работает 52 прививочные бригады. В настоящее время привито более 351 тысячи человек.

«При складывающейся ситуации не теряет актуальность работа по вакцинации граждан от COVID-19. Наиболее важна сейчас ревакцинация, особенно групп риска и лиц старше 60 лет», – подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова в ходе оперативного совещания.

Первый замминистра также отметила, что вакцина в регионе есть, свободных лотов для записи достаточно – 16045.

Напомним, записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», региональном портале записи reg.polarmed.ru, через колл-центры медицинских учреждений.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, найти ближайший пункт вакцинации можно на интерактивной карте портала «Наш Север». Для этого необходимо перейти в раздел «Карты» и выбрать «Пункт вакцинации от COVID-19».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437057/#&gid=1&pid=1