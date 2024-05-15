Специалисты поисково-спасательного обеспечения Северного флота проводят тренировки в Мотовском заливе

На Северном флоте проводятся плановые тренировки спасательных сил с участием экипажей обитаемых глубоководных спасательных аппаратов АС-34 и АС-36.

По замыслу учебного мероприятия спасательные аппараты были спущены на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий» на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к настоящему времени экипажи выполнили рабочую проверку систем и механизмов, отработали маневрирование в надводном и подводном положении, а также задачи по поиску объекта под водой.

Тренировки займут несколько дней. В ходе них экипажи спасательных подводных аппаратов АС-34 и АС-36 отработают взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12512928@egNews