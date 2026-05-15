Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы смешанного авиационного корпуса СФ провели комплексную тренировку

В соответствии с планом боевой подготовки, специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы смешанного авиационного корпуса Северного флота провели комплексную тренировку с участием лётного состава.

На первом этапе тренировки сводные парашютно-десантные группы отработали действия по десантированию парашютным способом и приземлению на неподготовленные площадки местности. Прыжки выполнялись в диапазоне высот 1000-2000 метров с использованием парашютных систем «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

Затем был отработан эпизод по оказанию помощи условно терпящему бедствие экипажу. По легенде тренировки, летный экипаж потерпел бедствие в труднодоступной местности, для его эвакуации был задействован вертолёт Ми-8.

Спасатели оперативно провели поиск «пострадавших» и с режима висения, неподвижно находясь над определенной точкой, сохраняя заданную высоту и положение в пространстве, при помощи спускоподъёмного устройства эвакуировали их на борт вертолёта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в комплексной тренировке были задействованы более 60 военнослужащих, которые совершили около 100 прыжков с парашютом.

Подобные мероприятия на базе смешанного авиационного корпуса Северного флота проводятся на регулярной основе, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности личного состава к действиям в экстремальных условиях Арктики и успешно решать задачи по предназначению.

Фото: https://vk.com/mil