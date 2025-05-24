Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина готовы украсить цветами улицы города Апатиты

В этом году специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина (ПАБСИ) снова будут создавать яркий цветочный наряд города Апатиты. Объекты озеленения и ассортимент растений определены в техническом задании контракта с администрацией города Апатиты.

Как сообщает vk.com/club, этим летом цветочные композиции появятся на кольцевых развязках на площади Ленина и около железнодорожного вокзала, в парке «Огни города» и в пешеходной зоне на улице Пушкина, возле ЗАГСа и в сквере с «Веломишками», на городском кладбище, возле памятного знака на улице Воинов-Интернационалистов, перед спорткомплексом «Вертикаль» и на автобусных остановках «Наука», «Огни города» и «Дружба».

Яркими красками расцветятся часть улицы Бредова от дома №4 до городской поликлиники, участок улицы Ферсмана в районе офиса «Сбербанка», перекресток улиц Гайдара и Дзержинского.

Как и в прошлом году горожан будут радовать эффектные петунии, а ещё - вербена, лобулярия, лобелия, виолы, цинерария приморская и гибридная, бархатцы, маргаритки, целозия перистая и гацания жестковатая.

Подготовительные работы уже стартовали. Первый этап - посадка растений - должен начаться не позднее 10 июня.

А чтобы цветочное убранство как можно дольше сохраняло свои краски, за растениями всё лето будут ухаживать цветоводы ПАБСИ: поливать, пропалывать и подкармливать. Осенью однолетние растения уберут, а места высадки и многолетние растения подготовят к зиме.

Ещё немного тёплых дней и вся рассада, которая сейчас подрастает в рабочих теплицах сада-института, отправится на клумбы - создавать яркое настояние жителям и гостям города Апатиты.

Фото: https://vk.com/club107483012?z=photo-107483012_457250352%2Fwall-107483012_11385