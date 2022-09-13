Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института привлечены к инвентаризации деревьев и кустарников в Кировске

- Мы проводим инвентаризацию, чтобы определить возраст, состояние деревьев и кустарников, а также получить рекомендации по их дальнейшему уходу. Эту работу мы начали ещё в прошлом году и обследовали три сквера: у банно-прачечного комбината, сквер на улице Кондрикова и сквер, где находится памятный знак, кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - рассказала руководитель проекта озеленения города Кировска Татьяна Жданова.

- Кировск один из первых муниципалитетов Мурманской области, где детально обследуют зелёные насаждения. Это очень нужное дело для города. Также мы проверим состав почвы, чтобы дать полные рекомендации по уходу и дальнейшему озеленению, - отметила Екатерина Святковская, научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, в этом году по контракту с администрацией Кировска научные сотрудники ботанического сада обследуют и дадут описание зелёным насаждениям на проспекте Ленина, улицах Юбилейной и Ленинградской, тропе здоровья и на центральной площади. Инвентаризация деревьев и кустарников также является частью масштабного озеленения Кировска, которое проводит администрация города.

- Программа озеленения в Кировске проходит в тандеме со специалистами ботанического сада и Полярно-опытной станции. Климат здесь непростой, поэтому ко всем посадкам мы относимся бережно и консультируемся со специалистами по всем этапам реализации программы. Мы стараемся сохранить то, что уже растёт в городе, и с каждым годом увеличиваем количество саженцев и цветов, чтобы Кировск был зелёным, комфортным и привлекательным, - подчеркнул глава администрации Кировска Юрий Кузин.

В этом году в Кировске станет больше на 5000 деревьев и кустарников. Основную часть высадят на центральной площади. Посадки проведут сотрудники ПОСВИР.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265942%2Fwall-148376343_56693