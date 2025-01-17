Специалисты предприятий региона победили во Всероссийском конкурсе «Наставничество»

Главный специалист отдела технического контроля АО «СЗФК» Екатерина Белова и начальник смены электрического цеха филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» Виталий Никитин стали победителями Всероссийского конкурса «Наставничество», итоги которого были подведены в рамках «Фестиваля наставников».

Фестиваль объединил 50 талантливых наставников и 50 представителей лучших практик наставничества из 44 регионов России. Всего на конкурс было подано 24 тысячи заявок. Екатерина Белова и Виталий Никитин получили дипломы победителя в номинации «Наставник на производстве» и сертификаты на участие в образовательных программах по наставничеству.

«Наставничество для меня – это не просто обучение, а способ общения, основанный на доверии и партнерстве. Мне нравится фраза: «Лучший способ сохранить знание — это поделиться им с другими». Удовольствие видеть, как другие используют знания по-новому, профессионально развиваются и достигают успехов. Главная мотивация для меня — быть наставником!», — отметила Екатерина Белова.

Программа наставничества в АО «СЗФК» внедрена в 2024 году с целью решения как оперативных, так и стратегических задач – от внедрения единых стандартов работы до сохранения знаний и опыта, повышения показателей лояльности и вовлеченности персонала, создания условий для позитивной конкуренции.

На Кольской АЭС с 2011 года реализуется программа адаптации и развития молодых специалистов и работников. Это поэтапный процесс знакомства с корпоративной культурой, усвоения принятых норм и правил, овладения практическими навыками в работе по занимаемой должности и эффективное применение их на практике.

«Моё личное мнение, выверенное за долгие годы, что наставник — это особая роль на производстве, которую невозможно переоценить. Передать накопленный опыт за много лет работы следующему поколению — это самое главное, без этого предприятие не сможет эффективно работать», — отметил Виталий Никитин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/