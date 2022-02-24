Специалисты предприятия «Колатомэнергремонт» продолжают улучшать производственные процессы с помощью «Каракури»

На предприятии «Колатомэнергоремонт» сформирована рабочая группа для разработки и внедрения устройств «Каракури», которая уже провела обходы ремонтных площадок филиала и определила места внедрения в цехе по монтажу, находящегося в здании цеха предмонтажной подготовки.

«Наблюдая за подготовительными работами по изготовлению блоков трубопроводов технической воды, объёмы по замене которой необходимо выполнить в период ППР – 2022, на энергоблока №3 и №4 Кольской АЭС, нашей рабочей группе пришла идея применить опоры с вращающимися роликами, оптимизировав тем самым процесс сборки, сварки, зачистки и контроля сварных соединений. Благодаря трём установочным положениям роликов в опоре, можно выполнить сборку и сварку трубопроводов различных типоразмеров: начиная с диаметра в 108 мм и заканчивая диаметром в 720 мм», - сказала участница рабочей группы «Каракури», инженер цеха по ремонту турбинного оборудования «Колатомэнергоремонт» Ксения Масеева.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», без внимания рабочей группы не остался и процесс по резке плазмой металлических деталей различной конфигурации, применяемых при сборке металлических конструкций, замену и ремонт которых «Колатомэнергоремонт» выполняет как на Кольской АЭС, так и на других объектах Мурманска и области.

«Использование вращающего стола при выполнении работ по резке металлических деталей, также позволит оптимизировать процесс изготовления. Всего 20 дней заняла процедура - от идеи до внедрения данных устройств, включая в себя разработку проекта и использование деловых отходов производства», - прокомментировал заместитель главного инженера по подготовке производства, руководитель рабочей группы «Каракури» «Колатомэнергоремонт» Владимир Уразаев.