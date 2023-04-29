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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 21:25

Специалисты-психологи Северного флота приступили к активной работе с молодым пополнением, поступающим на флот в рамках весенней призывной кампании

В ходе работы приёмно-технических комиссий специалисты психологической службы проводят определение категорий профессиональной психологической пригодности новобранцев, дают качественную оценку уровня развития психологических и когнитивных особенностей личного состава нового пополнения, предназначенного для комплектования кораблей, авиационных частей и частей противовоздушной обороны флота.

Служба на кораблях и в авиации известна своей сложной спецификой, предъявляющей повышенные требования к адаптационным способностям, физической и психологической подготовленности военнослужащих. Именно поэтому специалистами психологической службы Северного флота при приеме военнослужащих нового пополнения особое внимание уделяется не только организации профессионального психологического отбора, но и проведению мероприятий, направленных на оценку степени их адаптации к условиям военной службы, обучению приемам оценки своего функционального состояния и психологической саморегуляции.

В то же время мониторинг актуального психологического состояния военнослужащих нового пополнения позволяет своевременно выявлять негативные психологические явления, обусловленные физиологическими реакциями организма, и эффективно организовать их профилактику.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в целом проводимый специалистами-психологами комплекс мероприятий психологической работы направлен на обеспечение успешной адаптации военнослужащих молодого пополнения, формирование у них необходимого уровня психологической устойчивости и предупреждение происшествий, обусловленных высокими психоэмоциональными и физическими нагрузками.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country.htm?objInBlock=25&blk=10322350

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