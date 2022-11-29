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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 21:45

Специалисты-психологи Северного флота провели тематические встречи по вопросам поступления на факультет психологии Военного университета

На Северном флоте специалисты регионального центра психологической работы провели информационно-агитационные мероприятия по вопросам поступления на факультет психологии Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России.

Встреча, приуроченная ко Всероссийскому дню психолога, прошла на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». В ходе встречи военнослужащим крейсера были разъяснены порядок и условия поступления, особенности обучения в военном вузе, значимость деятельности военного психолога в Вооруженных Силах РФ.

В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут на базе Мурманского нахимовского военно-морского училища и Североморского кадетского корпуса. Продолжится агитация и среди военнослужащих, проходящих службу в других соединениях и воинских частях флота.

Военная психология сегодня является неотъемлемой частью системы военных наук. История и современные реалии наглядно демонстрируют важность этой области в формировании у военнослужащих качеств, необходимых для эффективных действий в бою. Зачастую успех боевой деятельности достигается не только благодаря грамотным тактическим решениям, но и за счет высокого уровня психологической готовности личного состава, его устойчивости к стрессовым ситуациям и способности действовать в условиях повышенных нагрузок. Поэтому специалисты-психологи играют важную роль в формировании и поддержании боевой готовности Вооруженных Сил России.

Как сообщает пресс-служба СФ, на базе Военного университета предоставляется возможность получить высшее образование по специальности «Психология служебной деятельности» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Предварительный отбор кандидатов на поступление осуществляется в период с 1 декабря 2022 г. по 20 мая 2023 г. За дополнительной информацией можно обратиться в региональный центр психологической работы (Северного флота) или непосредственно в Военный университет.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12446988@egNews

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